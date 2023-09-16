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محمد صادق معلم بالأقصر: قرارات الرئيس اليوم دعم كبير لكل فئات المجتمع ونشكره عليها

السبت، 16 سبتمبر 2023 08:12 م
محمد صادق معلم بالأقصر: قرارات الرئيس اليوم دعم كبير لكل فئات المجتمع ونشكره عليها محمد صادق معلم بالأقصر
الأقصر - أحمد مرعى

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عبر محمد صادق، معلم فى إحدى مدارس الأقصر، عن سعادته الكبيرة بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التى أصدرها اليوم السبت، خلال زيارته لمحافظة بني سويف، والتي تساهم في دعم كافة فئات المجتمع خلال الفترة المقبلة. 
 
وقال المعلم الأقصري محمد صادق، لـ"اليوم السابع"، إن حزمة القرارات التي أعلنها الرئيس تمثل دعمًا كبيرًا من القيادة السياسية لكل فئات المجتمع من موظفين ومزارعين وبالمعاش وغيرهم من المواطنين.
 
وقدم محمد صادق، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك القرارت الجديده لدعم الموظفين ومن على المعاش وملايين المستفيدين من تكافل وكرامة، قائلاً إن الجميع من أبناء الأقصر والصعيد يقفون خلف الرئيس ويدعمونه لاستكمال مسيرة التنمية والعطاء.
 

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