محافظ بنى سويف: مبادرة حياة كريمة المشروع الأضخم من نوعه لتغيير واقع الريف المصرى

قال الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، أن مبادرة "حياة كريمة" تعد المشروع الأضخم من نوعه الذي يستهدف الريف وتحسين مستوى جودة حياة المواطنين بالقرى، وهو ما يجسد الاهتمام الحقيقي من القيادة السياسية بمستوى معيشة المواطنين ومتطلبات تحسين جودتها.
وأكد الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، على تكليفات مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة التي مثلت نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمات بعدد من قرى المحافظة، وتعد خطوة هامة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بحشد كافة الجهود لتحسين مستوى معيشة المواطنين بالقرى .
وقال الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف ، إن عدد القرى المستفيدة من المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة بني سويف بلغ 66 قرية ويبلغ عدد المستفيدين 838 ألف نسمة.
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