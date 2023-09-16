محافظ بنى سويف: مبادرة حياة كريمة المشروع الأضخم من نوعه لتغيير واقع الريف المصرى

وأكد الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، على تكليفات مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة التي مثلت نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمات بعدد من قرى المحافظة، وتعد خطوة هامة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بحشد كافة الجهود لتحسين مستوى معيشة المواطنين بالقرى .

وقال الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف ، إن عدد القرى المستفيدة من المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة بني سويف بلغ 66 قرية ويبلغ عدد المستفيدين 838 ألف نسمة.