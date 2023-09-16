محافظ الغربية يوجه ببحث احتياجات أسر المفقودين في ليبيا

الغربية عادل ضرة

وجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مديري مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية القوى العاملة بحصر وتلبية كافة الاحتياجات الخاصة بأسر المفقودين جراء الفيضانات التى اجتاحت مدينة درنة شرقى ليبيا إثر العاصفة "دانيال" وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة.

وطمأن محافظ الغربية أسر المفقودين بأن الدولة المصرية تقوم بالعديد من الجهود والإجراءات والتي تضمنت قيام وزارة الهجرة بتوفير أرقام يمكن من خلالها أن يقوم الأهالي بالإبلاغ عن أسماء ذويهم سواء المفقودون أو المتوفون والمصابون للمساعدة في البحث عنهم والعثور عليهم وإعادتهم لأرض الوطن، هذا بالإضافة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة التعليم بإعفاء أبناء الشهداء من مصروفات التعليم وتوفير المستلزمات الدراسية بجانب توفير الدعم العيني والمادي بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، لتقديم إعانات ومساعدات عاجلة، بخلاف الإسراع في إجراءات صرف الإعانات الاستثنائية التي قررتها وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد رحمي أن الدولة المصرية بكل أجهزتها ومؤسساتها تقف مع أسر المفقودين حتى تجاوز محنتهم، مشيرا إلى أنه على الرغم من صعوبة وسوء الوضع في ليبيا بسبب تداعيات الإعصار، إلا أن الدولة المصرية بتوجيهات من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقواتنا المسلحة تواصل العمل للبحث عن المفقودين والمصابين وجثامين الضحايا لإعادتهم إلى أرض الوطن، بجانب المساعدات والدعم للمشاركة في تخفيف حدة وآثار الكارثة.