محافظ الدقهلية يوجه برفع الإشغالات وتحسين الخدمات فى مدينة جمصة.. صور

الدقهلية - محمدالحبشي

وجه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية ، أحمد حمدي، رئيس مدينة جمصة، باستمرار متابعة أعمال رفع كفاءة وتحسين مستوى النظافة، ورفع الإشغالات بالمدينة وشاطئ المصيف والشوارع والميادين، عملا على راحة المصطافين والرواد، واستمرار الجهود في كافة قطاعات العمل بالمدينة.

وأوضح رئيس مدينة جمصة، أنه تم تركيب إنارة ليد على النخل بمدخل المدينة الرئيسي، لإظهار المدينة بالمظهر اللائق، وأيضا متابعة أعمال تقليم الأشجار والنخل بنطاق المصيف و15 مايو، ومتابعة أعمال رفع القمامة من المقلب الوسيط ونقلها إلى المقلب العمومي بقلابشو.

كما تم متابعة أعمال رفع كفاءة أعمدة الإنارة وصيانتها وتأمينها ضد المخاطر، وكذا متابعة أعمال رفع الإشغالات بالمدينة لتيسير حركة سير المواطنين والانضباط بالمدينة.

واستمرار جهود تحصيل الرسوم المستحقه للدوله بالمرور على جميع المداخل لمتابعة تحصيل القرش السمكي.

وأكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، متابعته الشخصية يوميا لتنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين بالمراكز والمدن والأحياء، وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين.