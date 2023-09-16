اليوم السابع
Ads
السبت، 16 سبتمبر 2023 05:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة يعقد اجتماعاً مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لمناقشة مشروعات التطوير الجارية

السبت، 16 سبتمبر 2023 04:58 م
محافظ الجيزة يعقد اجتماعاً مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لمناقشة مشروعات التطوير الجارية محافظ الجيزة يعقد اجتماعاً مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قبل قليل، لقاءًا موسعا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر أبو النمرس والحوامدية والبدرشين والعياط والصف وأطفيح؛ وذلك للوقوف على المشروعات التنموية التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة والخدمات المقدمة لمواطنى تلك الدوائر والعمل على بحث الطلبات المقدمة منهم.
 
جاء ذلك بحضور كلاً من إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، والمهندس محمود فوزي، والنواب عصام هلال عفيفي وحسام الدين عاشور وحازم عويان وعمرو عكاشة ونادر صديق ومحمد رشاد علي البرتقالي وعماد الدرجلي وشحاته أبو زيد وعبد الوهاب خليل ونرمين البدراوي ورؤساء المراكز والمدن ومديرى المديريات الخدمية.
 
يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كلف الجهاز التنفيذى بالانتهاء من طرح كافة المشروعات المدرجة فى الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023 / 2024 لسرعة تنفيذها وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.
 
وأشار محافظ الجيزة، إلى أن المحافظة لا تدخر جهدا في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتدعيم الأحياء والمراكز والمدن وتنفيذ مشروعات خدمية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن الخطة الجديدة سوف تشهد إدراج العديد من المشروعات التي تعود بالنفع على المواطنين.
 
 
 
 
 

الجيزة

محافظ الجيزة

مجلس النواب

اللواء احمد راشد



الموضوعات المتعلقة

محافظ الجيزة: دخول 28 مدرسة جديدة الخدمة وتوسعات بالعام الدراسى الجديد

السبت، 16 سبتمبر 2023 10:32 ص

محافظ الجيزة: منع أى حالات حرق مكشوف للمخلفات وتحرير محاضر بيئية للمخالفين

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 12:09 م

نائب محافظ الجيزة يتابع أعمال تركيب بلاط الإنترلوك لـ130 شارع فى أوسيم

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 06:31 م

محافظة الجيزة تستجيب لشكاوى الإشغالات ومخالفات المحال بالمنيرة وإمبابة

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 06:23 م

محافظ الجيزة: الانتهاء من صيانة 125 مدرسة قبل بداية العام الدراسى الجديد

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 12:59 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة