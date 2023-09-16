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محافظ أسوان: المشاركة بملف علمى وراقٍ للفوز بلقب "عاصمة السياحة العربية 2024"

السبت، 16 سبتمبر 2023 01:51 م
محافظ أسوان: المشاركة بملف علمى وراقٍ للفوز بلقب "عاصمة السياحة العربية 2024" النيل فى أسوان
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن المحافظة تشارك فى مسابقة " عاصمة السياحة العربية 2024 " للفوز بهذا اللقب الجديد من خلال إعداد ملف كامل بشكل علمى وراق، اتساقاً مع المبادئ الحاكمة لرؤية مصر 2030، والممكنات والأهداف الاستراتيجية التى تشملها الرؤية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتماشياً مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
 
وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إن الملف المشارك اعتمد على إستثمار المزايا النسبية والمقومات المختلفة لجذب السائح العربى فى ظل تمتعها بالتنوع فى الحضارات والثقافات التى شهدتها عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية عبر العصور ، وتعاقب على أرضها الطيبة عدة حضارات وثقافات.
 
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