قافلة جامعة طنطا الطبية تقدم الرعاية الطبية لـ1456 حالة بمركز قطور

الغربية عادل ضرة

نظمت جامعة طنطا، اليوم قافلة تنموية شاملة بالتنسيق مع مؤسسة "حياة كريمة" فى قرية الشين مركز قطور بالتنسيق مع محافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان للمرضى تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة الدكتورة سحر الحجار القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، والدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

‎شهدت القوافل توقيع الكشف الطبى لـ1456 حالة من خلال 15 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 95 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 65 مواطنا، وتقديم الخدمات البيطرية لأكثر من 1562 رؤوس ماشية وطيور، وبمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والاطباء والصيادلة، تم توقيع الكشف الطبى فى التخصصات التالية، 68 فى جراحة المخ والاعصاب، 104 فى طب الأطفال، 145 بجراحة العظام، 136 فى الأمراض الجلدية، 110 بأمراض الباطنة 29 بعيادة جراحة المسالك البولية، 105 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، 87 بعيادة الجراحة العامة، 56 بعيادة الأمراض الصدرية، 46 بالنفسية والعصبية، و164 بعيادة طب وجراحة العيون، و21بعيادة القلب والأوعية، 88 بعيادة التحاليل، و34حالة تنظيم أسرة و233 بالمبادرات.

‎كما تم تحويل 95 حالة بواقع 8 جراحة مخ وأعصاب، 8 أطفال،14عظام، 4جلدية و4 باطنة، 4 مسالك بولية، ٤ أنف وأذن وحنجرة، 11 جراحة عامة، 3 الصدر، 8 نفسية وعصبية، 24 طب وجراحة العيون، و3قسم القلب والأوعية الدموية.