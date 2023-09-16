فيينا.. العثور على جثتى نمساويين كانا مفقودين فى إعصار دانيال باليونان

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أكدت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم /السبت/ أنه تم انتشال جثتين لنمساويين، فقدا قبل أسبوع في الفيضانات التي وقعت في اليونان.



وذكر بيان للوزارة اليوم، أن نتائج مقارنات الحمض النووي المتوفرة أكدت أن هذين هما الشخصان المفقودان منذ الفيضانات العارمة، معربا عن تعازي النمسا العميق للعائلات والأسر المكلومة في هذه الأوقات الصعبة، لافتا إلى أن فريق السفارة النمساوية في (أثينا) سواصل دعم الأقارب.. كما طلبت وزارة الخارجية تفهم أنه لن يتم الكشف عن مزيد من المعلومات حاليا.



يشار إلى أن العاصفة العنيفة "دانيال" تسببت في فيضانات وأضرار جسيمة منذ أسبوع في وسط اليونان، وعلى أثرها اختفى الزوجان ميكايلا وفيليب من مدينة (جراتس) إلى أن تم اكتشاف جثة السيدة على الشاطئ في بداية الأسبوع الجاري وجثة الزوج بعد ذلك بوقت قصير، وأظهرت آثار الحمض النووي أنهما الشخصان المفقودان من مدينة (جراتس) النمساوية.