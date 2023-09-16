فرنسا تؤكد أهمية حشد جهود الاتحاد الأوروبى لحل أزمة المهاجرين فى جزيرة "لامبيدوزا"

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أكدت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن اليوم /السبت/ أهمية حشد جهود الاتحاد الأوروبى لحل أزمة المهاجرين فى جزيرة "لامبيدوزا" الايطالية.

وشددت بورن - فى تصريح لها على هامش احتفالات فرنسا بأيام التراث الأوروبية - على ضرورة التضامن مع إيطاليا أولا وحشد جهود الاتحاد الأوروبى لمواجهة التدفق القياسى للمهاجرين، مؤكدة أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون سيبحث مع رئيسة وزراء إيطاليا تطورات الوضع.



وقد شدد أيضا الرئيس الفرنسى أمس الجمعة على "واجب التضامن الأوروبي" مع إيطاليا لمواجهة هذه الأزمة.



يشار إلى أنه بين يومى الاثنين والأربعاء الماضي، وصل حوالى 8500 شخص، أى أكثر من إجمالى سكان جزيرة لامبيدوزا، على متن 199 قاربا، وفقا لأرقام وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة. وتم نقل الآلاف من هؤلاء المهاجرين إلى صقلية يوم الجمعة.



وقد أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلونى أن بلادها ستتخذ إجراءات طارئة لمحاربة الهجرة غير الشرعية على خلفية تدفق قياسى للمهاجرين .. وقالت ميلونى فى كلمة مصورة لها، أمس /الجمعة/، إن "ضغط الهجرة الذى تتعرض له إيطاليا منذ بداية العام لا يمكن تحمله".