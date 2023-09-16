فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية تتألق بعروض فنية بمركز شباب الشيخ زايد

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظم قصر ثقافة الاسماعيلية، احتفالية فنية بمركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية، وذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

وقدمت فرقة الاسماعيلية للفنون الشعبية أطفال، عرض فني مجموعة من الفقرات علي انغام السمسمية منها سمسمية، الشهيد، شقارة شاطينا، الفرقة تدريب الفنان مصطفي محمود.

كما اختتم الحفل بعرض فني لفرقة الاسماعيلية للالات الشعبية بقيادة الفنان يحيي مولر حيث قدمت الفرقة مجموعة من الاغنيات علي انغام السمسمية منها افتتحت الفرقة، دار الشدوف، غصين الحبيب، حلوة اسماعيلية، اسماعيلية ياللي هواكي، مصر العظيمه بشعبها، وسط تفاعل من رواد مركز شباب الشيخ زايد.

يأتى ذلك فى اطار مبادرة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى تحت عنوان "ثقافتنا في اجازتنا" والاحتفال بالاعياد والمناسبات القومية وصيف الاسماعيلية.