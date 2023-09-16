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فاكسيرا: توفير لقاح الكلب بسعر 103 جنيهات بفروع المصل واللقاح

السبت، 16 سبتمبر 2023 09:00 م
فاكسيرا: توفير لقاح الكلب بسعر 103 جنيهات بفروع المصل واللقاح السعار
كتب وليد عبد السلام

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قالت شركة فاكسيرا، إنه يتوفر بمركز التطعيمات القومى لقاح الكلب بجرعات تطعيم من عمر سنة لأقل من 5 سنوات بسعر 103 جنيهات شامل رسم التطعيم.

وأضافت شركة فاكسيرا أنه يتم الحصول على الجرعة الأولى ثم الجرعة الثانية بعد 3 أيام.

كشفت عن الإسعافات الأولية لعضة الكلب وذلك للحماية من الإصابة بمرض السعار.
 
وبحسب وزارة الصحة والسكان تتمثل إجراءات الإسعافات الأولية:
 
-  القيام بإيقاف النزيف 
- غسل الجرح بالماء والصابون 
- وضع ضمادة خفيفة على الجرح 
- نقل المصاب لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج 
- المصل المناسب

الصحة

فاكسيرا

لقاح الكلب

تطعيمات لقاح الكلب



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