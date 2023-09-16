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طقس الإسكندرية اليوم.. حار نهارا والعظمى تسجل 31 درجة.. صور

السبت، 16 سبتمبر 2023 10:52 ص
طقس الإسكندرية اليوم.. حار نهارا والعظمى تسجل 31 درجة.. صور طقس اليوم في الإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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تشهد محافظة الإسكندرية اليوم السبت, ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقسا حارا نهارا رطب في ساعات الليل، وتسجل درجات الحرارة اليوم، والعظمى 31 درجة، والصغرى تسجل 24 درجة.
 
وتتوقع هئية الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت،  طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق ،  وشبورة مائية صباحا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 33  درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة  والصغرى  27 درجة.
 
 
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