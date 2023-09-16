اليوم السابع
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طالبة جامعية من بني سويف: محافظتنا بقت حاجة تانية بفضل التنمية والمشروعات

السبت، 16 سبتمبر 2023 07:59 م
طالبة جامعية من بني سويف: محافظتنا بقت حاجة تانية بفضل التنمية والمشروعات طالبة جامعية من بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

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قالت كريمة عبدالتواب طالبة بكلية الآداب قسم علم الاجتماع بجامعية من محافظة بنى سويف، إن المحافظة تغيرت للأفضل، بفضل المشروعات التى تحققت داخل المحافظة.

 
وتابعت كريمة عبدالتواب" محافظتنا بقت حاجة تانية بفضل التنمية والمشروعات"، وقالت كريمة أنها حرصت على حضور زيارة الرئيس لمحافظة بنى سويف داخل قرية سدس ، مشيره إلى أن من أحلامها كان لقاء الرئيس السيسي على أرض الواقع.
 
وأضافت كريمة عبدالتواب أن مشروعات حياة كريمة أحدثت طفرة كبيرة داخل قرى مركزى ببا وناصر، مراكز المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة".
 

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