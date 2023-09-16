ضبط 41 ألف قرص مخدر فى الشرقية قبل ترويجها

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط عاطل بالشرقية وبحوزته 41 ألف قرص مخدر بقصد الإتجار وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية قيام (عاطل ، له معلومات جنائية) بالإتجار فى المواد المخدرة .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمسكنه بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة ، وبحوزته (عدد 41 ألف قرص مخدر– مبلغ مالى)، وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.