اليوم السابع
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ضبط المتهمين باختطاف شخص في السويس

السبت، 16 سبتمبر 2023 12:25 م
ضبط المتهمين باختطاف شخص في السويس قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن السويس، عن قيام مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة "ميكروباص" بإنزال شخص مكبل الأيدى وإدخاله عنوة بأحد المنازل بمنطقة الأربعين بالسويس.
 
وعقب تقنين الإجراءات بإستهداف المنزل المشار إليه تبين تواجد عامل لحام  مقيم بالجيزة بالدور الثانى بإحدى الغرف داخل شقة مغلقة، وبمناقشته قرر بوجود خلافات مالية بين مالك المنزل وزوج شقيقته قام على إثرها مالك المنزل بالإتفاق مع 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" على إختطافه، للمساومة على تسوية الخلافات المشار إليها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقهم والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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