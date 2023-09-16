ضبط أسلحة وحشيش بحوزة شخص بالبحيرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط عاطل بالبحيرة وبحوزته أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة قيام عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة شبرا خيت بالبحيرة، بالإتجار فى الأسلحة النارية والمواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة شبراخيت مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,900 كيلو جرام - 3 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية– طبنجة)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.