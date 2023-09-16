صحيفة: إضراب عمال صناعة السيارات اختبار لبايدن فى قضايا العمل وتغير المناخ

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة " الاندبندنت" البريطانية إن إضراب عمال صناعة السيارات فى الولايات المتحدة يمثل اختبارًا لأهداف الرئيس الأمريكى، جو بايدن بشأن دعم النقابات وتغير المناخ.

وأوضحت الصحيفة أن اثنين من أهم أهداف بايدن – مكافحة تغير المناخ وتوسيع الطبقة الوسطى من خلال دعم النقابات – يتصادمان في ولاية ميشيجان التي تمثل ساحة معركة رئيسية، حيث بدأ عمال نقابة السيارات إضرابًا ضد أكبر شركات السيارات في البلاد.

ويشارك في الإضراب 13 ألف عامل حتى الآن، أي أقل من عُشر إجمالي أعضاء النقابة، لكنه اختبار حاد لقدرة بايدن على تشكيل ائتلاف سياسي موسع ومتنافر أثناء الترشح لإعادة انتخابه، على حد تعبير الصحيفة.

ويحاول بايدن تحفيز سوق السيارات الكهربائية لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة ومنع الصين من إحكام قبضتها على الصناعة المتنامية. ويتضمن تشريعه المميز، والمعروف باسم قانون الحد من التضخم، مليارات الدولارات من الحوافز للحصول على المزيد من السيارات النظيفة على الطرق.

ومع ذلك، يخشى البعض في نقابة عمال السيارات أن يؤدي التحول إلى خسارة الوظائف لأن السيارات الكهربائية تتطلب عددًا أقل من الأشخاص للتجميع. على الرغم من أنه ستكون هناك فرص جديدة في إنتاج البطاريات عالية السعة، إلا أنه ليس هناك ما يضمن انضمام هذه المصانع إلى النقابات، وغالبًا ما يتم التخطيط لها في ولايات أكثر عداءً للعمالة المنظمة.

وقال إريك جوردون، الأستاذ في كلية روس لإدارة الأعمال بجامعة ميشيجان: "الرئيس في موقف صعب حقًا". "ما يحتاجه ليكون الرئيس الأكثر تأييدًا للعمال على الإطلاق والرئيس الأكثر مراعاة للبيئة على الإطلاق هو عصا سحرية."