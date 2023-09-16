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شاهد.. مقتطفات من لقاء الرئيس السيسي بالمواطنين خلال زيارته لمحافظة بنى سويف

السبت، 16 سبتمبر 2023 07:19 م
شاهد.. مقتطفات من لقاء الرئيس السيسي بالمواطنين خلال زيارته لمحافظة بنى سويف الرئيس السيسي يقبل رأس طفلة
كتب أحمد عبد الرحمن

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احتشد عدداً من أهالى محافظة بنى سويف، للترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء زياتة لقرية "سدس الأمراء"، فيما أجري الرئيس حوارا مع الآلاف المحتشدة فى استقباله من أبناء محافظة بنى سويف ومتطوعي حياة كريمة.
 
وقال الرئيس السيسي: "كل مرة أقابل الشباب والشابات المتطوعين، وأشوف الحاجات الجميلة اللي هم بيعملوها بقول ما حدش هيوقفنا أبدا عن الطريق اللي إحنا ماشيين فيه، نغير حياة أهالينا، بيكو انتو". 

 
وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعوة طفلة كانت تبكي خلال لقائه مع الآلاف المحتشدة في استقباله من أبناء محافظة بني سويف ومتطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة، والتواصل المباشر مع الطفلة.
 
كما حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إجراء حوار مع سيدة مسنة من أهالى قرية سدس الأمراء أثناء زيارته لمحافظة بنى سويف، والاستماع إليها، وقبل الرئيس السيسي يد السيدة المسنة.
 
وزار الرئيس عبد الفتاح السيسي إحدى الأسر وألقى التحية على الأهالى المحتشدين من خلال بلكونة الشقة.

 
وقال رب الأسرة للرئيس السيسي: "هذا البلد رأى خيرا لم يراه من قبل، وهذه خطة ألفية، ونحن كأهالى سدس الأمراء ندعو لك يا ريس، وحضرتك لازم تتغدى معانا يا ريس، وأهدى الرئيس مسبحة، وقبل كتفه".
 
وفي سياق متصل "، طُرحت أغنية جديدة باسم "الصعيد يا خال"، أبرزت مشاهد من حرص الحشود من أهالى محافظة بنى سويف، على الترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء زياته لقرية "سدس الأمراء"، حيث أجرى الرئيس حوارا مع الآلاف المحتشدة فى استقباله من أبناء محافظة بنى يسوف ومتطوعي حياة كريمة.
 
وتقول كلمات الأغنية :"الصعيد يا خال ضهر كالرجال على رأي اللي قال، دولا أهل مصر، الصعيد بطولة مصنع الرجولة منبع الحضارة أرض خير ونصر.. الزراعة والصناعة، والفنون آخر براعة، والكنيسة ويا جامع كل واحد إيد في إيد".
 

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