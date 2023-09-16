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سيد النوبي: قرارات الرئيس السيسى خير دليل على رعايته لجميع فئات الشعب

السبت، 16 سبتمبر 2023 08:26 م
سيد النوبي: قرارات الرئيس السيسى خير دليل على رعايته لجميع فئات الشعب سيد النوبي ابن مركز البياضية بالأقصر
الأقصر - أحمد مرعى

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تحدث سيد النوبي ابن مركز البياضية بمحافظة الأقصر، عن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التي أصدرها اليوم السبت، خلال زيارته لمحافظة بني سويف، والتي تساهم في دعم كافة فئات المجتمع خلال الفترة المقبلة. 
 
وقال سيد النوبي أن الجميع من أبناء الأقصر والصعيد يوجهون الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تلك القرارت الجديده لدعم الموظفين ومن على المعاش وملايين المستفيدين من تكافل وكرامة، قائلا أن فخور بكلمات الرئيس بأنه يشعر بالمواطنين ويعمل على دعمهم وخير دليل على ذلك الدعم المستمر منه في شتي المجالات. 
 
وأكد ابن مركز البياضية، على أن جميع أبناء الصعيد سعداء بتلك الزيارة الجميلة من الرئيس لمحافظة بني سويف للتأكيد على دعمه لأبناء الصعيد بصورة دائمة. 
 

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