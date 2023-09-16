رئيس موازنة النواب: قرارات الرئيس السيسى تكلف الدولة أكثر من 75 مليار جنيه

محمد شعلان

أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلن عنها اليوم لتخفيف المعاناة عن المواطن المصري، موضحا أن الزيادات المتتالية وحزم الحماية الاجتماعية هي أحدى مكونات برنامج الاصلاح الاقتصادي.

وكشف الدكتور فخري الفقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، عن أن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التي أقرها الرئيس اليوم قد تكلف الدولة اكثر من 75 مليار جنيه رغم عدم اعلان وزير المالية التكاليف حتى الان.

وتابع: "تم إقرار 3 حزم اجتماعية خلال عام واحد، والزيادات الحالية والسابقة تعزيز لصلابة الاقتصاد المصري لمقاومة الأزمات، ولولا هذه الاصلاح الذي عزز صلابة الاقتصاد ببرامج وطنية للإصلاح ما كنا نستطيع عمل هذه الحزم الاجتماعية المتتالية".