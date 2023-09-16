رئيس جامعة سوهاج يشيد بقرارات الرئيس السيسي عقب زيارته لمحافظة بني سويف

سوهاج محمود مقبول

أشاد الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج بزيارات الرئيس السيسى، المتكررة إلى محافظات الصعيد، لافتتاح العديد من المشروعات التنموية الجديدة، حيث شهدت محافظات الصعيد المصرية منذ توليه قيادة البلاد، تنفيذ مشروعات قومية عملاقة، كما شهدت جامعة سوهاج إنجازات فى مختلف القطاعات التعليمية والصحية، إلى جانب الدعم اللامحدود لتنفيذ مشروعات إنشائية تعليمية وبحثية وطبية جديدة على أعلى مستويات الجودة.

وأكد النعمانى أن هذه المشروعات أصبح لها مردود بشكل كبير ونتائج ملموسة على أرض الواقع، فمنذ ثمانية أعوام والدولة تضخ 1.1 تريليون جنيه سنويًا لمشروعات تنموية فى مختلف القطاعات بمحافظات الصعيد، بعد أن عاشت سنوات طويلة تعانى من الإهمال والنسيان وعان شعبها وشبابها معاناة بالغة دون إحداث أى تطوير شامل فى البنية التحية والفوقية.

وأوضح رئيس الجامعة أنه بتوجيهات ودعم الرئيس السيسى الجامعة طفرة غير مسبوقة من الإنجازات فى مختلف القطاعات، حيث جارى تنفيذ عدد من المشروعات الإنشائية الكُبرى بمقر الجامعة الجديدة بتكلفة اجمالية ٣ مليارات جنيه، وبالنسبة للقطاع الصحى فجارى الانتهاء من تجهيز وتشغيل مجموعة من المستشفيات المتخصصية مثل مستشفى الطوارئ وجراحات القلب والصدر والمخ والأعصاب داخل المستشفى الجامعى، والمقامة على مساحة 1400 م2 بسعة 200 سرير، بتكلفة 350 مليون جنيه.

كما تم الانتهاء من تجهيز وتشغيل مستشفى شفا الأطفال، والتى تبلغ مساحتها 5.6فدان لتسع 263 سريرا، بتكلفة 712 مليون جنيه، والتى تعد إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة، بالإضافة إلى البدء فى إنشاء مستشفى متخصص للحروق بجوار المستشفى الجامعى الجديد، للاستفادة من خدمات البنية التحتية للمستشفى الجديد، وذلك على مساحة 10 آلاف م2، لتكون أول مستشفى متخصص للحروق وتعد الهدية الثالثة من الرئيس لصعيد مصر.

وأكد النعمانى أن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت إحدى أهم المبادرات التى استفادت منها محافظات الصعيد، وخاصة محافظة سوهاج والتى كان لها النصيب الأكبر بهذه المبادرة، حيث يتم تنفيذ مشروعات بـ 7مراكز بواقع 181 قرية، يمثلون حوالى 65٪ من نسبة السكان فى المحافظة، وذلك بتكلفة 60 مليار جنيه.