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رئيس تنمية الصعيد: 1.8 تريليون جنيه إجمالى تكاليف المشروعات فى الوجه القبلى

السبت، 16 سبتمبر 2023 10:46 م
رئيس تنمية الصعيد: 1.8 تريليون جنيه إجمالى تكاليف المشروعات فى الوجه القبلى مداخلة اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد
محمد شعلان

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أكد اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد أن إجمالي حجم تكلفة المشروعات في الصعيد خلال 9 سنوات تقدر بـ1.8 تريليون جنيه، مؤكدا أن هذا الرقم كبير للغاية ومصروف لتعويض أهالي الصعيد لتحقيق تنمية غائبة عن عهود سابقة.
 
وأضاف اللواء شريف صالح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن المواطنين في الصعيد قبل 9 سنوات كانوا يعانون من اختفاء مياه والطرق والصحة والتعليم، مشيرا إلى أن المواطن الصعيدي الان لمس هذه المشروعات وأصبحت واقع على الارض. 
 
وتابع: "ما زالت المشروعات تنفذ على الأرض وبنحقق رؤية مصر 2030 وفي مستقبل واعد، والمشروعات تم تخطيطها على أسس علمية ودراسة وبيانات احصائية دقيقة ونفذت في 3 محاور أولها بناء المواطن، ثانيها: البنية الأساسية ممثلة في الطرق والاسكان والنقل والمحاور والصرف والمياه والكهرباء والغاز، والمحور الثالث: التنمية الاقتصادية.
 

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