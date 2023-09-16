اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس الحكومة التونسى يؤكد استعداد بلاده لدفع علاقات التعاون مع كوريا الجنوبية

السبت، 16 سبتمبر 2023 03:00 ص
رئيس الحكومة التونسى يؤكد استعداد بلاده لدفع علاقات التعاون مع كوريا الجنوبية رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشانى
أ ش أ

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أكد رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشانى، استعداد بلاده لدفع علاقات التعاون الثنائي مع كوريا الجنوبية، داعيا الشركات الكورية على المبادرة بالاستثمار في بلاده وتعزيز التعاون الثلاثي التونسي-الكوري-الأفريقي.
 
جاء ذلك خلال استقباله الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، المبعوث الخاص لوزير الشؤون الخارجية الكوري الجنوبي سونج هو سانج.
 
واستعرض الطرفان خلال اللقاء، سبل تطوير الشراكة الثنائية في مجالات استراتيجية على غرار استقطاب السوق السياحية الكورية في تونس والتبادل الشبابي والثقافي بين البلدين.
 
من جانبه، أكد المبعوث الخاص لوزير الشؤون الخارجية الكوري الجنوبي استعداد بلاده لمضاعفة الاستثمارات الكورية في تونس خاصة في مجال صناعة قطع غيار السيارات، لتكون بذلك تونس منصة إقليمية للتصنيع والتوسع نحو أسواق افريقيا وأوروبا.

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