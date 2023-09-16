دراسة: خطر كورونا طويل الأمد أقل بعد الإصابة بأوميكرون مقارنة بالمتغيرات السابقة

كتبت إيناس البنا

أكدت خلاصة دراسة أجراها باحثون من ألمانيا درسوا بيانات حول تاريخ الإصابة وحالة التطعيم وحالة ما بعد الإصابة لـ 11 ألف شخص، أن خطر الإصابة بكورونا طويل الأمد، أقل بكثير بعد الإصابة بأوميكرون مقارنةً بالمتغيرات السابقة.وفقا لتقرير موقع " express"، وجد الفريق أيضا أن خطر تعرض الشخص لآثار طويلة المدى من الإصابة مرة أخرى بكورونا يكون أقل إذا لم يصب الشخص بكورونا لفترة طويلة بعد الإصابة الأولية.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن حوالي 10-20 % من الأفراد المصابين بكورونا يستمرون في تطوير كورونا طويل الأمد، تشمل الأعراض الشائعة لمرض كورونا الطويل التعب الشديد والصداع وضيق التنفس.تظهر دراستنا أن النسبة المئوية للأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض كورونا طويلة بعد الإصابة كانت في أدنى مستوياتها في الوقت الذي كان فيه أوميكرون سائدا".

على وجه التحديد، وجد الفريق أن خطر الإصابة بكورونا طويل الأمد يبدو أقل بثلاث إلى أربع مرات بعد الإصابة بـ أوميكرون مقارنة بالسلالة الأصلية "النوعية" لفيروس كورونا، والتي تسببت في استمرار الأعراض لدى نصف المرضى. جميع الحالات.

ومع ذلك، حذر الفريق من أن غالبية حالات العدوى حدثت في الفترة التي كان فيها متغير أوميكرون هو السائد، من الناحية العددية البحتة، هذا يعني أن معظم الأشخاص أصيبوا بكورونا طويل الأمد بعد الإصابة بأوميكرون”.

وأشار التحليل أيضًا إلى أن المرضى الذين تعافوا بسهولة من عدوى كورونا، قد يستفيدون من تأثير وقائي ضد كورونا طويل الأمد في المستقبل.

وقال الباحثون: “الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض مستمرة بعد إصابتهم الأولية لديهم خطر أقل بكثير للإصابة بكورونا طويل الأمد بعد الإصابة مرة أخرى من الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا لأول مرة”.

ولم يتمكن الباحثون من إثبات أن اللقاحات لها تأثير وقائي ضد مرض كورونا الطويل الأمد في حالة التوصل إلى لقاح، ونظرًا لتوقيت الدراسة، لم يتمكن الباحثون من تحليل آثار اللقاح الذي تم تطويره خصيصًا لمكافحة متغير أوميكرون.