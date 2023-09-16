خنقها بـ"طرحة".. اعترافات المتهم بقتل مسنة بشبرا الخيمة لسرقة مبلغ مالى

القليوبية إبراهيم سالم

أدلى المتهم بقتل مسنة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ، وسرقة مبلغ مالي، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، مشيرا إلى أنه استغل صلة القرابة التي تربطه بالمجني عليها وكان يتردد عليه ما بين الحين والأخر، لإقامة المجني عليها بمفردها في شقتها، وذات يوم علم بحيازتها لمبلغ مالي كبير فخطط لتنفيذ مخططه الإجرامي لسرقة المبلغ، إلا أنها شعرت به فهجم عليها وخنقها بـ "طرحة" كانت موجودة بالشقة.

وأوضح المتهم، أنه سرق مبلغا ماليا، 110 ألف جنيها، وعقب ضبطه تم الاعتراف بمكان المبلغ المالي وإرشاد رجال الأمن له وتم إحضار المبلغ.

وكانت قد كشفت تحريات رجال المباحث بالقليوبية، أن المتوفاة "زين ف غ"، 77 سنة، ربة منزل، داخل أحد غرف شقتها وملفوف حول رقبتها "طرحة" وتبين وجود بعثرة في محتويات الشقة، وتبين أن مرتكب الواقعة هو أحد أقارب المتوفاة المدعو "محمد ا م"، 33 سنة، عاطل، سبق اتهامه في قضيتين، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، والمبلغ المالي الذي سرقه من شقة المجني عيلها.