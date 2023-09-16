اليوم السابع
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حبس عاطل متهم بسرقة المساكن فى منطقة منشأة ناصر 4 أيام

السبت، 16 سبتمبر 2023 01:53 م
حبس عاطل متهم بسرقة المساكن فى منطقة منشأة ناصر 4 أيام سرقة منزل- أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة المساكن فى منطقة منشأة ناصر، وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة منشأة ناصر، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة. 
 
ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية"، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وأنه وراء ارتكاب العديد من الحوادث بذات الأسلوب، وبمواجهته اعترف بارتكابه 3 وقائع سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

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جرائم سرقة

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