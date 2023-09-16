اليوم السابع
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السبت، 16 سبتمبر 2023 07:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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جمهورية مقدونيا الشمالية تطرد 3 دبلوماسيين روس لديها

السبت، 16 سبتمبر 2023 06:28 م
جمهورية مقدونيا الشمالية تطرد 3 دبلوماسيين روس لديها مقدونيا الشمالية
أ ش أ

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 أمرت جمهورية مقدونيا الشمالية، بطرد ثلاثة دبلوماسيين روس من البلاد، على خلفية مزاعم تتعلق بانتهاك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وذكرت وزارة خارجية مقدونيا الشمالية - فى بيان أوردته قناة (فرانس 24) الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /السبت/ - أنه تم استدعاء سفير الاتحاد الروسى لدى العاصمة (سكوبي) سيرجى بازدنيكين، فى الـ12 من شهر سبتمبر الجاري، وتم إبلاغه بأنه تم اعتبار ثلاثة من زملائه أشخاص غير مرغوب فيهم و سيتعين عليهم مغادرة البلاد.


وأضاف البيان أنه "تم اتخاذ القرار بعد تلقى معلومات من مؤسسات مختصة بشأن أنشطة تُمارس ضد اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية"، لافتة إلى أن الخطوة تعد الثالثة للبلاد من نوعها منذ بداية الصراع الروسى الأوكرانى العالم الماضي.


تجدر الإشارة إلى أن جمهورية مقدونيا الشمالية قد طردت 11 دبلوماسيا روسيا خلال مناسبتين سابقتين منذ بداية العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

 

 


مقدونيا الشمالية

روسيا

أوكرانيا

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