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جامعة كفر الشيخ تحصد جوائز ومراكز متقدمة في أسبوع شباب الجامعات المصرية الـ13

السبت، 16 سبتمبر 2023 07:26 م
جامعة كفر الشيخ تحصد جوائز ومراكز متقدمة في أسبوع شباب الجامعات المصرية الـ13 جامعة كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة حققت نتائج متميزة بأسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر تحت شعار "الجمهورية الجديدة- حلم وطن"، والذي نظمته جامعة حلوان في الفترة من 8 إلى 14 من سبتمبر الجاري، حيث حصل طلاب الجامعة على الكثير من الجوائز في مجالات الأنشطة المتنوعة.

وقدم رئيس جامعة كفر الشيخ، التهنئة للطلبة الفائزين في فعاليات هذا الاسبوع، مؤكدًا على اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية المختلفة والمشاركة الإيجابية فى أسبوع شباب الجامعات المصرية الذى يعد من أهم اللقاءات الشبابية التي تجمع الشباب على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية ويضم العديد من الأنشطة التي من شأنها اكتشاف المواهب والإبداعات المختلفة التي يمتلكها الطلاب وتنميتها.

وأعرب الدكتور عبد الرازق دسوقي، عن فخره واعتزازه بطلاب وطالبات جامعة كفر الشيخ؛ لتفوقهم في مختلف الأنشطة الطلابية، ونجاحهم في تحقيق المراكز المتقدمة بين الجامعات، والمعاهد العليا المشاركة في فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر، وتمثيلهم الجامعة بالشكل المشرف، حيث ظهر طلبة جامعة كفر الشيخ خلال فعاليات الأسبوع، بمظهر متميز وأداء قوي في مختلف الأنشطة التي تضمنها الأسبوع، مشيداً بالسلوك القويم والرشيد لطلبة الجامعة والسادة مشرفي رعاية الشباب بالجامعة الذين التزموا بالروح الرياضية الحميدة والقيم والتقاليد الجامعية الوصينة خلال فترة الاسبوع.

وكشف الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حصول جامعة كفر الشيخ على مراكز متقدمة في العديد من الانشطة، ففي مجال النشاط الثقافي حصل الطالب حسن رضا بكلية الطب البيطري على المركز الثاني في القرآن الكريم، وفي دوري المعلومات حصل الطالب محمد رفعت كلية الطب البشري، وايه مهدي كلية التمريض على المركز الثاني، وفي مجال النشاط الفني حصل الطالب أحمد العربي كلية التربية النوعية على المركز الثالث فى تصوير الزيت، وحصلت الطالبة سلمى عبد الحكيم كلية الزراعة على المركز الثالث فى التصوير الفوتوغرافي، وفي مجال النشاط العلمي حصل الطالب محمود شريف كلية الهندسة، والطالب محمود خالد كلية الهندسة، والطالبة حبيبة السيد كلية العلوم على المركز الثاني في مصادر الطاقة، وحصلت الطالبة نور كفراوي كلية التربية على المركز الثالث في قصة الخيال العلمي، وفي مجال النشاط الرياضي حققت الجامعة المركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية فى لعبة كرة السلة بنات، وحصل فريق الجوالة بالجامعة حصل على مستوي أول على مستوى الجامعات المصرية.

وأشاد الدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، بما حققه طلبة جامعة كفر الشيخ من نتائج ونجاحات خلال فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر، الذي شارك فيه طلاب 45 جامعة مصرية حكومية وخاصة وأهلية ومعاهد عليا.

 

 


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