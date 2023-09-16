جارديان: ارتفاع عدد الشركات المفلسة فى إنجلترا وويلز بنسبة 20% فى أغسطس

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن عدد الشركات المفلسة فى إنجلترا وويلز قفز بنسبة الخمس أى " 20 % "، تقريبًا في أغسطس مقارنة بالعام السابق، حيث أثرت خسائر أسعار الفائدة المرتفعة وانخفاض المبيعات على الشركات المتعثرة.

وقالت خدمة الإعسار إن 2308 شركات في إنجلترا وويلز انهارت في أغسطس، وهو ما يزيد بنسبة 19% عما كان عليه في أغسطس 2022 وأعلى من مستويات ما قبل الوباء.

تصدرت شركات البناء وتجار التجزئة وشركات التصنيع قائمة القطاعات الأكثر تأثراً بإفلاس الشركات.

ومن المتوقع أن تعلن شركة التجزئة ويلكو، التي دخلت وضع الأزمة في 10 أغسطس وانهارت بعد ذلك مع خسارة 12500 وظيفة و400 متجر، عن المزيد من حالات إفلاس الشركة في الفترة المتبقية من العام.

وقالت خدمة الإعسار إن أحد أكبر الدوافع كان الإجراء الذي اتخذته هيئة الضرائب HMRC)، والذي زاد من عدد طلبات تصفية الضرائب غير المدفوعة في الأشهر الأخيرة.

وأظهر تفصيل الأرقام أن الزيادة ترجع في معظمها إلى ارتفاع عمليات التصفية الطوعية للدائنين (CVLs)، حيث يتم تصفية الشركة طوعًا إما من قبل مديريها أو مساهميها. كان هناك 1880 عمليات تصفية الشهر الماضي، أي أعلى بنسبة 13% عما كانت عليه في أغسطس 2022.

وحصلت إدارة الإيرادات والجمارك والدائنون الآخرون على أوامر إنهاء لـ 221 عملية تصفية إجبارية في أغسطس أى بنسبة 45% أعلى مما كانت عليه في أغسطس 2022.

قال الممارسون في مجال الإعسار إن المملكة المتحدة تجنبت انهيار الشركات المتوقع في الأشهر التي أعقبت تفشي وباء كوفيد-19 لأول مرة في عام 2020، لكنها تشهد الآن آثار الإقراض الأكثر صرامة والأكثر تكلفة على الموارد المالية للشركات التي تركت عرضة للخطر بسبب أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.