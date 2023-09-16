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تعليم الجيزة تحدد 20 سبتمبر آخر موعد لتحويلات طلاب المرحلة الثانوية

السبت، 16 سبتمبر 2023 01:13 م
تعليم الجيزة تحدد 20 سبتمبر آخر موعد لتحويلات طلاب المرحلة الثانوية أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة
كتبت - مرام محمد

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أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، امتداد تحويلات المرحلة الثانوية حتى 20/9/2023، على ألا تقبل تحويلات أو استثناءات بعد هذا التاريخ.

واستعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد، شدد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة على متابعة أعمال الصيانة والدهانات والأثاث المدرسى والتأكد من رفع الرواكد وتدويرها وإصلاح الديسكات وتوزيعها على المدارس لسد العجز الموجود بها، وضرورة التواصل مع الأمن لوضع خطة لتأمين المدارس وتكثيف تواجد الدوريات الراكبة أمام المدارس، إلى جانب التواصل مع رؤساء الأحياء لرفع المخلفات بمحيط المدارس.

ونبه على ضرورة التأكد من سلامة المبانى المدرسية من الداخل والخارج والإبلاغ فورا عند رؤية شروخ أو تصدعات والتأكد من توافر مصادر الكهرباء وسلامتها والتأكد من نظافة دورات المياه وتوافر سلات لجمع المخلفات مع توافر التهوية الجيدة داخل الفصول، بالإضافة إلى الاطمئنان من استعدادات وتجهيزات المدارس الثانوية والتأكد من تزويدها بالشبكات السلكية واللاسلكية واتخاذ الإجراءات نحو الصيانة اللازمة لأجهزة الحاسب الآلى بها.


التحويلات بين المدارس

تحويلات المدارس

تعليم الجيزة

الجيزة

الثانوية العامة



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