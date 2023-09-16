اليوم السابع
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تعليم الإسماعيلية تُكرم 62 مدرسة لحصولها على الاعتماد والجودة.. صور

السبت، 16 سبتمبر 2023 09:18 م
تعليم الإسماعيلية تُكرم 62 مدرسة لحصولها على الاعتماد والجودة.. صور تكريم 62 مدرسة حصلت على الإعتماد والجودة
الإسماعيلية- السيد فلاح

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كرم الدكتور محمد بحيرى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية 62 مدرسة من المدارس الرسمية والخاصة التي حصلت على الاعتماد في 2023م، وذلك بحضور الدكتور سامي فضل دياب، وكيل المديرية وإسماعيل محسن، مدير عام التعليم العام وولاء جمعة مدير عام الشئون التنفيذية وأحمد سيف، مدير إدارة الأمن وبإشراف الدكتور حافظ حفني، مدير إدارة قياس الجودة.

وخلال الفاعلية تم تكريم فريق الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية، ومنسقي التدريب الميداني بالإدارات التعليمية بعد بذل الجهد والوصول إلى الاعتماد .

وقد أكد الدكتور محمد بحيرى، وكيل الوزارة، على ضرورة بذل المزيد من الجهد، لتحقيق المزيد من النجاحات وتحقيق جودة العملية التعليمية بما يليق بتعليم الإسماعيلية.

وتقدم الدكتور حافظ حفني بالشكر  للقيادات وفي مقدمتهم وكيل الوزارة على الدعم والمساندة، كما قدم الشكر لمديري العموم وجميع الإدارات النوعية والتعليمية والتوجيهات وفريق الجودة بالمحافظة على دعمهم المدارس للوصول إلى الاعتماد متمنيا للجميع تحقيق المزيد من الإنجازات لتعليم الإسماعيلية.

الحضور (1)
الحضور (1)

 

الحضور (2)
الحضور (2)

 

تُكريم 62 مدرسة حصلت على الإعتماد والجودة (1)
تُكريم 62 مدرسة حصلت على الإعتماد والجودة (1)

 

تُكريم 62 مدرسة حصلت على الإعتماد والجودة (2)
تُكريم 62 مدرسة حصلت على الإعتماد والجودة (2)

 

تُكريم 62 مدرسة حصلت على الإعتماد والجودة (4)
تُكريم 62 مدرسة حصلت على الإعتماد والجودة (4)

 

تُكريم 62 مدرسة حصلت على الإعتماد والجودة (6)
تُكريم 62 مدرسة حصلت على الإعتماد والجودة (6)

 

 

 


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