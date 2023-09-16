تعرف على شبكة الطرق للوصول إلى الساحل الشمالى ومطروح فى أمان

مطروح- حسن مشالي

يتوافد المصطافون من مختلف محافظات مصر، خلال المصيف، على مصايف وشواطئ ومنتجعات الساحل الشمالى ومدينة مطروح، وهنا ننشر أهم محاور وشبكات الطرق إلى مصيفك، لتكون دليلك للوصول والعودة في أمان، خاصة إذا كنت تذهب إلي مطروح والساحل الشمالى لأول مرة، أو أنك لم تستخدم بعض الطرق الجديدة، سواء كنت قادماً من الإسكندرية أو القاهرة أو الدائرى الإقليمي أو طريق الإسكندرية الصحراوي، أو من طريقي الصعيد الصحراوي الغربي والشرقي، وكذلك القادمين من مختلف محافظات مصر، من خلال هذه الطرق.

القادمون من القاهرة والمحافظات الأخرى أمامهم أكثر من خيار بين الطرق التى يسلكونها، من بينها السفر على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي وعند الكيلو 120 يسلك كوبري مخرج طريق وادي النطرون - العلمين، ومواصلة القيادة لمسافة نحو 130 كيلومتر لبلوغ نهاية الطريق عند مدينة العلمين وارتباطه بالطريق الساحلى الإسكندرية – مطروح، أو اتخاذ الكوبري العلوي على الطريق القادم من وادي النطرون، قبل العلمين بحوالي 25، واتخاذ الطريق الدائري المستحدث، حتى منطقة سيدي عبد الرحمن، والذي يرتبط بالطريق الساحلي دون المرور على مدينة العلمين.

ويمكن سلوك طريق محور روض الفرج - الضبعة، وسلوكه من الدائرى الإقليمى، أو من طريق الإسكندرية الصحراوى، من خلال الكوبرى العلوي المؤدى لمحور الضبعة بعد بوابة رسوم الطريق.

ويتميز طريق الضبعة الجديد بعدم وجود تقاطعات أو تفريعات، بخلاف 4 تفريعات طرق إلى الجانب الشرقى فقط باتجاه مدينتى الحمام والعلمين و طريق وادى النطرون – العلمين، والطريق مزود بمحطات وقود وبها بعض خدمات السيارات وكافيتريات، مع وجود استراحات جانبية على الطريق، وتواجد نقاط إسعاف وخدمات أمنية ثابتة ومتحركة، مع تغطية الطريق بشبكات الاتصال المحمول .

وينتهي طريق محور الضبعة الجديد، بارتباطه مع طريق الإسكندرية - مطروح الساحلى، غربى مدينة الضبعة، وبانتهاء طريق الضبعة يمكن للمسافر أو قائد السيارة، الاتجاه شرقاً إلى الضبعة والعلمين ومنتجعات الساحل الشمالى فى الاتجاه إلى الإسكندرية، أو الاتجاه غرباً إلى مرسى مطروح وما بعدها حتى ليبيا.

ويمكن للقادمين إلى المصيف، من محافظات الصعيد من خلال الطريق الصحراوي الغربي أو الطريق الزراعي أو الطريق الصحراوي الشرقي، ويرغبون في مواصلة السفر وعدم دخول القاهرة، اتخاذ الدائري الإقليمي، ومواصلة السير لمسافة حوالي 70 كيلومتر وصولاً إلى محور الضبعة والسفر في أمان، كما يمكنهم اتخاذ طريق الإسكندرية الصحراوي من الدائري الإقليمي ومنه يتخذون طريق العلمين من من مدينة وادي النطرون.

ويسلك القادمون من الإسكندرية والمحافظات الأخرى، الذين يقطعون طريقهم عبر الإسكندرية إلى مطروح الساحل الشمالى، طريق الإسكندرية –مطروح، والذي يمر على الساحل الشمالي ويبدأ الطريق من البوابة 21 غربى الإسكندرية، وحتى مدينة السلوم على الحدود الليبية.

ويمر طريق الإسكندرية- مطروح بمنتجعات وقرى شواطئ غربى الإسكندرية ومدينة برج العرب وقرى ومنتجعات الساحل الشمالي فى نطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح وصولا إلى مدينة مرسى مطروح والمدن الغربية بالمحافظة.

وشهدت الفترة الماضية، أعمال تطوير وتوسعة ومضاعفة عدد حارات الطريق الساحلى، من مدينة برج العرب شرقاً وحتى مدينة مرسى مطروح غرباً.