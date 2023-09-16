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تأجيل محاكمة 7 متهمين بقتل شخص والشروع فى قتل والده ببولاق لجلسة 16 أكتوبر المقبل

السبت، 16 سبتمبر 2023 05:00 م
تأجيل محاكمة 7 متهمين بقتل شخص والشروع فى قتل والده ببولاق لجلسة 16 أكتوبر المقبل محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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أجلت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة محاكمة 7 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل والده وآخر بمنطقة بولاق الدكرور لجلسة 16 أكتوبر المقبل. 
 
صدر القرار  برئاسة عبد الناصر محمد حسنين وعضوية المستشارين حسين فاضل عبد الحميد، وعماد الدين عيسى أحمد، وسكرتارية أحمد رفعت ورأفت عبد التواب.
 
وأسندت التحقيقات في القضية رقم 10099 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور، أن "م. ص"، سائق 21 سنة، و"ع. ع"، طالب، 18 سنة، و"ص. أ"، عامل، 20 سنة، و"أ. م"، عامل، 19 سنة، و"أ. س"، عامل، 19 سنة، و"م. م"، 27 سنة هارب، و"م. أ"، عامل، 21 سنة، أن في يوم 13 مايو من العام الماضي، المتهمين من الأول وحتى السادس وآخرين مجهولين، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجني عليهم "ت. ك"، ووالده "ك. ع" و"م. ح" بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق أذى مادى بهم.
 
 

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