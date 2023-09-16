بولندا تعلن حظر دخول السيارات الروسية للبلاد اعتبارا من غدا الأحد

وكالات

أفادت وكالة الأنباء البولندية الحكومية نقلا عن وزير الداخلية ماريوش كامينسكى أن بولندا ستحظر دخول سيارات الركاب المسجلة فى روسيا اعتبارا من يوم الأحد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن كامينسكى تصريحاته فى مؤتمر صحفى عقد ،اليوم السبت، فى تيريسبول على الحدود مع بيلاروسيا أن الحظر سيسرى على الحدود البولندية اعتبارًا من الغد وسيدخل حيز التنفيذ عند منتصف الليل الليلة.

وأضاف أن الشاحنات المسجلة فى روسيا محظورة بالفعل من دخول بولندا.

ولفت كامينسكى إلى أن هذا القرار يعتبر بمثابة عنصر آخر من العقوبات المفروضة على روسيا ومواطنيها فيما يتعلق بالحرب فى أوكرانيا، متحججاً بأن الدولة الروسية تشكل اليوم تهديدا للأمن الدولي.

وفرض الغرب عقوبات صارمة على روسيا بعد أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين بإرسال قوات إلى أوكرانيا فى عام 2022.

وقال كامينسكى إن القرار اتخذ بعد نشر المبادئ التوجيهية للمفوضية الأوروبية فى 8 سبتمبر بشأن حظر دخول السيارات المسجلة فى روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.