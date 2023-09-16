اليوم السابع
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بايدن يعتزم عقد اجتماع مع رؤساء خمس دول من آسيا الوسطى

السبت، 16 سبتمبر 2023 06:00 ص
بايدن يعتزم عقد اجتماع مع رؤساء خمس دول من آسيا الوسطى الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

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أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك ساليفان، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيجتمع الأسبوع المقبل، برؤساء خمس دول في آسيا الوسطى.

وقال ساليفان في مؤتمر صحفي: "سيجتمع الرئيس بايدن برؤساء خمس دول في آسيا الوسطى هي كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان. وستكون هذه أول قمة رئاسية على الإطلاق بصيغة مجموعة 5 + 1".

وسيعقد الاجتماع في نيويورك، حيث يسافر بايدن للمشاركة في "الأسبوع الرفيع المستوى" للاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويعتزم هناك أيضا الاجتماع بالأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كما أشار ساليفان، إلى أن بايدن سيستضيف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في واشنطن الأسبوع المقبل، وقال: "سيعود الرئيس بايدن من نيويورك إلى واشنطن، لاستقبال الرئيس الأوكراني زيلينسكي هنا في البيت الأبيض يوم الخميس".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وخمسة بلدان في آسيا الوسطى هي أوزبكستان، تركمانستان، طاجيكستان، قيرغيزستان وكازاخستان - أنشأت في سبتمبر 2015 شكلا جديدا للتعاون بين بلدان آسيا الوسطى والولايات المتحدة بصيغة "سي 5 +1" لمناقشة القضايا الإقليمية.


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