باكستان ترفع أسعار البنزين والديزل لمستويات قياسية وسط ارتفاع التضخم

وكالات

أعلنت باكستان، رفع أسعار البنزين والديزل لمستوى غير مسبوق، وهى ثانى مرة خلال أسبوعين التى ترفع فيها الأسعار بقوة فى البلاد التى تعانى بالفعل من ارتفاع التضخم، بحسب سكاى نيوز.

وقالت وزارة المالية الباكستانية فى بيان إن الحكومة رفعت أسعار البنزين 26.02 روبية إلى 331.38 روبية للتر، بينما زادت أسعار الديزل 17.34 روبية إلى 329.18 روبية للتر.

وتأتى هذه الخطوة غداة إعلان البنك المركزى الباكستانى إبقاء أسعار الفائدة القياسية عند 22 بالمئة، قائلا إن التضخم من المرجح أن يرتفع "بصورة كبيرة" فى سبتمبر قبل أن يتباطأ فى أكتوبر ويحافظ على مسار هبوطى بعد ذلك.

وارتفعت أسعار المستهلكين فى الدولة التى يبلغ عدد سكانها 241 مليون نسمة بواقع 27.4 بالمئة فى أغسطس.

وتسعى باكستان لمواجهة ارتفاع التضخم وتضاؤل ​​احتياطيات النقد الأجنبى للسير على طريق الاستقرار الاقتصادى بعد أن توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار فى يوليو.