انطلاق مؤتمر "بناء الوعي والسلم المجتمعي" ضمن مبادرة "وطن واحد"

القليوبية إبراهيم سالم

أطلق منذ قليل مؤتمر "بناء الوعي والسلم المجتمعي" ضمن مبادرة "وطن واحد"، بقيادة مجلس القبائل والعائلات المصرية برئاسة الشيخ كامل مطر، وبحضور جماهيري كبير جدا، باستاد المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ، بحضور وزيرة التضامن نيفين قباج، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والشيخ أسامة الأزهرى عن رئاسة الجمهورية، وعدد من القيادات والشخصيات العامة بمحافظة القليوبية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وبدأ المؤتمر بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبه فيلم تسجيلي عن انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ثم كلمة لرئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية الشيخ كامل مطر.

ويتضمن المؤتمر كلمة للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والنائب عصام هلال الأميت، العام المساعد لحزب مستقبل وطن، وكلمة لمصطفي بكري، ونقيب الأشراف، والدكتور أحمد يوسف أمين عام حزب حماة الوطن بالقليوبية، والدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، والنائب محمد عبد العزيز عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب فايز أبو حرب، والأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة وتوابعها، والنائبة ثناء الطيب، وعدد من النواب.