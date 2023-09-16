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اليوم.. سماع الشهود فى محاكمة 7 متهمين بقتل شخص والشروع فى قتل والده ببولاق

السبت، 16 سبتمبر 2023 06:00 ص
اليوم.. سماع الشهود فى محاكمة 7 متهمين بقتل شخص والشروع فى قتل والده ببولاق حبس- أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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تستمع محكمة جنايات الجيزة خلال ساعات إلى شهود الإثبات فى محاكمة 7 متهمين بقتل شخص والشروع فى قتل والده وآخر بمنطقة بولاق الدكرور.
 
تعقد الجلسة برئاسة عبد الناصر محمد حسنين وعضوية المستشارين حسين فاضل عبد الحميد، وعماد الدين عيسى أحمد، وسكرتارية أحمد رفعت ورأفت عبد التواب.
 
وأسندت التحقيقات في القضية رقم 10099 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور، أن "م. ص"، سائق 21 سنة، و"ع. ع"، طالب، 18 سنة، و"ص. أ"، عامل، 20 سنة، و"أ. م"، عامل، 19 سنة، و"أ. س"، عامل، 19 سنة، و"م. م"، 27 سنة هارب، و"م. أ"، عامل، 21 سنة، أن في يوم 13 مايو من العام الماضي، المتهمين من الأول وحتى السادس وآخرين مجهولين، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجني عليهم "ت. ك"، ووالده "ك. ع" و"م. ح" بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق أذى مادى بهم.
 
 
 

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