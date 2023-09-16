اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الوزراء الروسى: إلزامية ارتداء الكمامات بمقر الحكومة بسبب ارتفاع حالات العدوى بكورونا

السبت، 16 سبتمبر 2023 08:17 م
الوزراء الروسى: إلزامية ارتداء الكمامات بمقر الحكومة بسبب ارتفاع حالات العدوى بكورونا روسيا
أ ش أ

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أكد مجلس الوزراء الروسى، اليوم /السبت/ إلزامية ارتداء الكمامات بمقر الحكومة؛ بسبب ارتفاع حالات العدوى بالأمراض التنفسية وكوفيد-19.

وأفاد بيان صادر عن المجلس، اليوم، بأن ارتداء الكمامات، بالإضافة إلى اتباع الإجراءات الوقائية، أصبح إلزاميا مرة أخرى فى مقر الحكومة الروسية؛ بسبب الارتفاع الموسمى فى نزلات البرد والأنفلونزا وكوفيد-19.


وتوقع مجلس الوزراء الروسي، أن تسهم القيود المؤقتة "فى الحفاظ على الوضع الوبائى المناسب".


يشار إلى أن ارتداء الكمامات أصبح إلزاميا فى الحكومة عند تفشى كوفيد-19، فى عام 2020.. ومع ذلك، منذ أبريل الماضي، لم يكن ارتداء الأقنعة وغيرها من التدابير المماثلة إلزاميا، لكنه ظل موصى به.

 

 


روسيا

كورونا

الحكومة الروسية

بوتين



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