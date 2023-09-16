النيابة العامة تقرر حبس المتهم بتزوير كارنيه نقابة الصحفيين بالمنصورة

الدقهلية شريف الديب

قرر المستشار شريف الشوربجى، رئيس نيابة أول المنصورة، وتحت إشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوى، المحامى العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية محافظة الدقهلية، حبس أحمد رامى محمد محمد أحمد البرم، حاصل على دبلوم تجارة، 4 أيام على ذمة التحقيقات وذلك لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية وكارنيه نقابة الصحفيين مقابل مبالغ مالية.

وأقر المتهم أمام إبراهيم عمار، وكيل النائب العام، بحيازته لأجهزة التزوير من كمبيوتر وبرامج تستخدم فى اعمال التزوير من طابعة كمبيوتر، ووحدة تخزين متنقلة، ولوح بلاستيكى لصناعة الكارنيهات، وجهاز قطع معدنى، سخان حرارى.

كانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت أن شخص له معلومات جنائية -مقيم بمحافظة الدقهلية- أنشأ كيانًا وهميًا بدون ترخيص -كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة- واتخاذه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى فى اصطناع وتزوير الكارنيهات المنسوب صدورها لإحدى النقابات، وترويجها على عملائه راغبى التعامل بها مقابل مبالغ مالية، وايهامهم بحصولهم على عضوية النقابة “على خلاف الحقيقة”.

وعقب تقنين الإجراءات، باستهداف مقر الكيان الوهمى المُشار إليه وضبط المتهم، وبالتفتيش عثر على 3 كارنيهات خاصين بالمتهم منسوب صدورهم لجهات مختلفة، 35 كارنيه بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لنقابات وجهات مختلفة، 4 أكلاشيه بأسماء مختلفة، مجموعة من العلامات المائية الخاصة بالكيان المشار إليه، مجموعة من المحررات المتنوعة وبعضها ممهورة ببصمة خاتم الكيان الغير مرخص يستخدمها المتهم فى نشاطه غير المشروع، 4 جهاز كمبيوتر بمشتملاتهم، 2 طابعة كمبيوترء وحدة تخزين متنقلة، لوح بلاستيكى لصناعة الكارنيهات، جهاز قطع معدنى، سخان حرارى، هاتف محمول، بفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

وبمواجهة المتهم فى محضر الشرطة وأقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة التى أمرت بحبسه.