المتهمون بسرقة رجل أعمال فى الهرم يكشفون كواليس الجريمة.. تفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهمون بسرقة مبلغ مالي من مسكن رجل أعمال في الهرم بارتكاب الجريمة عقب القبض عليهم، وكشفوا في اعترافاتهم أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ،أنهم تربطهم معاملات مادية مع رجل الأعمال، وفور علمهم باحتفاظه بمبلغ مالي كبير بمسكنه، خاص بأعماله، قرروا سرقته.

وأضافوا أنهم تسللوا لمنزله واستولوا على النقود وفروا هاربين عقب السرقة، وأرشدوا عن المبلغ المستولى عليه.

واستمع رجال المباحث لأقوال رجل الأعمال الذى وجه اتهاما للمتهمين الثلاثة بالسرقة، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

واكتشف رجال المباحث هوية المتهمين، عقب فحص كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى فحص عددا من المشتبه بهم، حتى تم التوصل لهويتهم، والقبض عليهم.

ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض رجل أعمال لسرقة مسكنه بمنطقة الهرم، بإجراء التحريات تبين أن 3 أشخاص تم تحديد هويتهم وراء ارتكاب السرقة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن النقود المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.