الليبيون فى درنة يحتفون بفرق الإغاثة المصرية: تحيا مصر وعاش الرئيس السيسى.. فيديو

كتب أحمد جمعة

حصل اليوم السابع على مقاطع فيديو تبرز استقبال أبناء الشعب الليبي فى درنة لفرق الانقاذ والاغاثة المصرية، مرددين هتافات تحتفي بمصر وشعبها وجيشها لدعمهم الشعب الليبى فى كارثة إعصار دانيال بليبيا.

واصطف عشرات المواطنين الليبيين في درنة على جانبي الطريق للترحيب بالفرق الهندسية والفنية المصرية التي ستشارك في عملية انتشال جثامين ضحايا الاعصار وإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض، مرددين هتافات "تحيا مصر وعاش الرئيس السيسي".

وظهر في مقطع الفيديو مواطن ليبى من ذوى القدرات الخاصة يجلس على كرسى متحرك وهو يحتفى بقدوم فرق الانقاذ والاغاثة المصرية التي ستشارك في عملية انتشال جثث الضحايا والمصابين من تحت الانقاض.

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبى الشقيق فى تخفيف آثار الإعصار المدمر، والذى أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين.

أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة ليبيا محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية التى تشمل كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى أعداد من أطقم للبحث والإنقاذ وعربة إغاثة ومجموعات عمل من جمعية الهلال الأحمر ، وذلك للمساهمة فى أعمال البحث والإنقاذ وتخفيف آثار الإعصار المدمر الذى ضرب السواحل الليبية خلال الأيام الماضية.

وقد وصلت الطائرات إلى قاعدة الأبرق الجوية تمهيداً لوصولها إلى المناطق المتضرره بدولة ليبيا الشقيقة ، كما تم تجهيز عدد (10) طائرات من طراز شينوك وأوجيستا مجهزة بعدد من الأطقم الطبية والمعدات لتقديم خدمات الإخلاء الطبى الجوى وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ ، فضلاً عن إستعداد عربات الإسعاف المجهزة بالأطقم الطبية لإستقبال كافة المصابين والضحايا لنقلهم للمستشفيات لتقديم الدعم الطبى اللازم.

تأتى تلك المساعدات فى إطار جهود مصر الهادفة لمساندة أشقائها لتجاوز كافة الكوارث الإنسانية والحد من تداعياتها على أبناء الشعوب العربية .