وقال بوعسكر- في تصريحات نشرتها الإذاعة التونسية- إن مقترح الهيئة بتنظيم انتخابات المجالس المحلية يوم 17 ديسمبر القادم مازال قائما، خاصة في ظل إمكانية صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين قبل منتصف ليلة 17 سبتمبر الجاري.

وأكد أن انتخاب المجالس المحلية تعد أولوية مطلقة، مرجحا ترحيل موعد الانتخابات البلدية، إلى سنة 2025 نتيجة ما تشهده الجداول الانتخابية من "ضغط"، نظرا لتنظيم انتخابات المجالس المحلية في ديسمبر 2023 والانتخابات الرئاسية في خريف 2024، وهو ما يجعل من مسألة إضافة استحقاق انتخابي ثالث "أمرا صعبا"، وفق تقديره.