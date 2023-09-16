اليوم السابع
Ads
السبت، 16 سبتمبر 2023 09:55 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

ضمن حملة «100 يوم صحة»..

الصحة: علاج أكثر من 327 ألف مواطن على نفقة الدولة بتكلفة تخطت 2 مليار جنيه

السبت، 16 سبتمبر 2023 09:41 ص
الصحة: علاج أكثر من 327 ألف مواطن على نفقة الدولة بتكلفة تخطت 2 مليار جنيه وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 342 ألفا و930 قرار علاج على نفقة الدولة، خلال شهر أغسطس الماضي، تحت مظلة حملة «100 يوم صحة»، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بتخفيف العبء عن المرضى، وخاصة غير القادرين منهم.
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة بلغ 327 ألفا و838 مواطنا، بتكلفة بلغت 2 مليار و34 مليون و204 آلاف و 971 جنيها.
 
وقال «عبدالغفار» إن قرارات العلاج الصادرة شملت تخصصات (أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية).
 
وأشار «عبدالغفار» إلى مناظرة 737 مريضا بمختلف محافظات الجمهورية، عن طريق تقنية الـ«فيديو كونفرانس» لاستصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة العامة للمجالس الطبية، مؤكدا أن المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع، ولا تتعدى الـ 48 ساعة في حالات الطوارئ. 
 
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المتخصصة، أن إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة، تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيداً لتحرير «تقرير اللجنة الثلاثية» لتقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة، وتقديمها عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، دون تحمل المريض أي مشقة، مشيرا إلى أن العلاج على نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.
 
وأضاف «زيدان» أن الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة، لافتا إلى أن الموقع الرسمي للاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، باستخدام الرقم القومي (http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online/InsuranceDetails?DecType=2&IsTransfer=true
 
 

الصحة

المجالس الطبية

طلبات العلاج على نفقة الدولة

حملة 100 يوم صحة

100 يوم صحة



الموضوعات المتعلقة

وزير الصحة: حملة "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 31 مليونا و238 ألف خدمة مجانية

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 07:19 م

الصحة فى الجمهورية الجديدة.. 1.8 مليون خدمة قدمتها مبادرة "100 يوم صحة" بالمنيا

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 04:00 م

31 مليون خدمة طبية مجانية ضمن حملة "100 يوم صحة".. فيديو

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 10:10 ص

الصحة: تقديم 29 مليون خدمة طبية مجانية ضمن حملة 100 يوم صحة

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 04:30 ص

الصحة: تقديم 435 ألفا و161 خدمة فى المبادرات الرئاسية ضمن حملة "100 يوم صحة"

الخميس، 14 سبتمبر 2023 02:18 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة