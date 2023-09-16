اليوم السابع
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الشرطة البريطانية تعتقل رجلا حاول دخول الاسطبلات الملكية بقصر بكنجهام

السبت، 16 سبتمبر 2023 03:13 م
الشرطة البريطانية تعتقل رجلا حاول دخول الاسطبلات الملكية بقصر بكنجهام الشرطة البريطانية - أرشيفية
وكالات

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قالت الشرطة في لندن إنها ألقت القبض على رجل في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بعد رصده وهو يتسلق جدارا ليدخل الاسطبلات الملكية المجاورة لقصر بكنجهام.

 

وتلقى رجال الشرطة تقارير في الساعة 1:25 صباح اليوم السبت (0025 بتوقيت غرينتش) عن الرجل الذي يتسلق الجدار لدخول الاسطبلات الملكية الكائنة خلف حديقة القصر.

 

وقالت الشرطة إن رجلاً يبلغ من العمر 25 عاماً ألقي القبض عليه خارج الاسطبلات الملكية المسؤولة عن ترتيب جميع رحلات السفر البرية للملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة، كما أن بها العربة الملكية الذهبية.

 


الشرطة البريطانية

الاسطبلات الملكية بقصر بكنجهام

قصر بكنجهام

الاسطبلات الملكية



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