السيطرة على حريق في منزل من 3 طوابق بدار السلام سوهاج دون خسائر بالأرواح

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بمنزل مكون من 3 طوابق بناحية قرية أولاد يحى دائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج دون حدوث إصابات أو خسائر بالأرواح.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ يفيد بنشوب حريق بناحية قرية أولاد يحى دائرة مركز دار السام جنوب شرقى محافظة سوهاج بمنزل وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية دون حدوث إصابات.

وعقب الانتقال والفحص تبين من خلال المعاينة نشوب حريق بمنزل مكون من 3 طوابق بناحية نجع الدير شرق التابع لقرية أولاد يحى دائرة مركز دار السلام جنوب شرقى المحافظة ملك المدعو ف . غ . ح نتج عن الحريق أحتراق أثاث المنزل وكمية من البوص وأفلاق النخيل ولا توجد خسائر بالأرواح.

تم الدفع بقوات الحماية المدنية التي دفعت بسيارات الإطفاء والتي تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع إمتداده للمنازل المجاورة تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم إخطار جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق.

يذكر أن قرية الفراسية دائرة مركز ساقلته شرقى محافظة سوهاج شهدت قبل قليل نشوب حريق هائل بعدد 3 منازل بالقرية تم الدفع بقوات إدارة الحماية المدنية برئاسة العميد مدير الإدارة وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات بين المواطنين وأنحصرت التلفيات في نفوق عدد من رؤوس الماشية وكمية من المنقولات.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغا من الوحدة المحلية لمجلس ومدينة ساقلته بنشوب حريق بعدد من المنازل بقرية الفراسية بنطاق الوحدة بعدد من المنازل وتم الدفع بقوات الحماية المدنية وتمت السيطرة الحريق وإخماده.

وعقب الإنتقال والفحص تبين من خلال الإنتقال والمعاينة بنشوب حريق بعدد من المنازل بقرية الفراسية التابع لمجلس قروي الجلاوية بمنزل ح. أ . م . م ٤٥ سنة عامل وأنحصرت الخسائر في نفوق 2 بقرة وكمية من البوص وكمية من الطيور والغلال، ومنزل ع . ر . ش 38 سنة حيث وقع الحريق بشقة بالطابق الثانى وأمتدت النيران لحوش ملحق بالمنزل وأنحصرت التلفيات في كمية من التبن وكمية من البوص وكمية من الطيور، وحوش منزل ع . م . د وانحصرت التلفيات في نفوق كمية من الطيور وكمية من البوص وكمية من الغلال ولا توجد خسائر في الأرواح.

وتمت السيطرة على الحريق عقب الدفع بسيارات نقاط إطفاء ساقلته والجلاويه وسفلاق أنتقل إلى مكان الحريق عدد من القيادات الأمنية والمحلية تم إبلاغ الشئون الاجتماعية وإبلاغ الطب البيطري والإدارة الزراعة للإنتقال وإتخاذ اللازم نحو حصر الخسائر وتقديم الرعاية العاجلة للأسر للمتضررة.