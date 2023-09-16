وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، في بيان اليوم، إن ممثلي المنظمة الدولية سيقومون بتسليم الأطفال إلى المجلس القومي لرعاية الطفولة تمهيدا لتسليمهم لذويهم.