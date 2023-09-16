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أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية أنها إلتزاما بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وقانون حماية الطفل، قامت بتسليم ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 30 طفلا من القصر، (دون 18 عاما)، الذين احتجزتهم القوات المسلحة السودانية أثناء مباشرتهم للقتال ضمن صفوف الدعم السريع المتمردة المحلولة خلال المعارك السابقة.