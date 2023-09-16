السلطات الأمريكية: 97 قتيلا حصيلة ضحايا حرائق جزيرة "هاواى"

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أكدت السلطات في جزيرة "هاواي" الأمريكية مقتل 97 شخصا في حصيلة رسمية لضحايا حرائق الغابات التي التهمت أنحاء واسعة من الجزيرة الشهر الماضي.

وأعلنت السلطات - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم السبت، انخفاض عدد المفقودين جراء الكارثة من 66 إلى 31 مفقودا، موضحة أنه تم العثور على ناجين في منازل أو سيارات لا يملكونها احتموا بها جراء الحرائق.

وتابعت السلطات أنه من المحتمل أن ترتفع حصيلة الضحايا مرة أخرى مع استمرار التحقيقات، مشيرة إلى أنه من المحتمل ارتفاع حصيلة الضحايا تلك الحرائق التي تعد الأكثر فتكا التي تشهدها الولايات المتحدة خلال قرن من الزمن.