اليوم السابع
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الرى: حصر كل المنشآت القائمة على المجارى المائية وتقييم حالتها

السبت، 16 سبتمبر 2023 11:11 ص
الرى: حصر كل المنشآت القائمة على المجارى المائية وتقييم حالتها وزارة الرى
كتبت أسماء نصار

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أعلنت وزارة الموارد المائية والري أنه تم الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات تتضمن حصر بكافة المنشآت القائمة على المجارى المائية "أفمام الترع – قناطر الحجز – الكبارى – السحارات – محطات الرفع" بإجمالى 47 ألف منشأ مائى بهدف تقييم الحالة الفعلية لهذه المنشآت واتخاذ القرارات اللازمة لتحديد أولويات الصيانة أو الإحلال لكل منشأ .

وأوضحت الوزارة أن قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يتولى إنشاء القناطر الجديدة على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية وإنشاء ملحقات هذه القناطر من أهوسة وكبارى ، وتدعيم وصيانة وترميم عناصر المنشآت المائيـة الكبرى ل 81 قنطرة ، وعمرة الأهوسة الملاحية القائمة علـى نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية ، بالإضافة لتحديث أنظمه تشغيل القناطر والأهوسة والكبارى المتحركة أعلاها ورفع كفاءة تشغيل القناطر لتعمل كهربائياً ، كما يقوم مهندسى وفنيي القطاع بتشغيل القناطر الكبرى على نهر النيل بالوجه القبلى وملحقاتها من الاهوسة الملاحية وهى "قناطر اسنا الجديدة – قناطر نجع حمادى الجديدة – قناطر اسيوط الجديدة".

وأضافت أن قطاع الخزانات أعد خطة استراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهرالنيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية والتي يتم تحديثها دورياً ، حيث تُسهم هذه الخطة فى إتخاذ القرارات الخاصة بإحلال وتجديدوصيانة القناطر المختلفة ، حيث يقوم مسئولي القطاع بإعداد دراسات الجدوى والدراسات التفصيلية والتصميمات وكذلك المواصفات والعقود للمشروعات الجديدة ، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر القائمة .


وزارة الرى

المنشات المائية

المياه

الموارد المائية



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