الرئيسية أخبار عاجلة بإجمالى 5 ملايين أسرة.. الرئيس السيسي يوجه بزيادة الفئات المالية المستفيدة من تكافل وكرامة السبت، 16 سبتمبر 2023 02:47 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب أحمد عرفة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة الفئات المالية المستفيدة من تكافل وكرامة بإجمالى 5 ملايين أسرة . الرئيس السيسى الرئيس فى بنى سويف اليوم السيسي يزور بني سويف زيارة الرئيس السيسى لبنى سويف الرئيس السيسى في زيارة لبنى سويف الرئيس يفتتح مشروعات في بنى سويف محافظة بنى سويف مشروعات حياة كريمة في بنى سويف قرية سدس الأمراء ببنى سويف قرية سدس الأمراء بمركز ببا مجلس قروى سدس الأمراء مبادرة حياة كريمة افتتاح مشروعات حياة كريمة تنمية الصعيد مشروعات تنموية بالصعيد إنجازات حياة كريمة في بنى سويف برنامج تكافل وكرامة برنامج تكافل وكرامة ببنى سويف المبادرات الرئاسية الدكتور محمد هانى غنيم مشروعات البنية التحتية في بنى سويف مشروعات التعليم في بنى سويف مشروعات الصحة في بنى سويف المشروعات التنموية في بنى سويف أخبار بنى سويف افتتاح مشروعات قومية ببنى سويف افتتاح مشروعات قومية بالصعيد مشاريع مبادرة حياة كريمة بالصعيد أهمية مبادرة حياة كريمة مبادرة حياة كريمة pdf أهمية مبادرة حياة كريمة في تنمية قرى مصر اليوم السابع بلس تكلفة مشروعات حياة كريمة تكلفة مشروعات حياة كريمة بالصعيد الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسي: يظل المواطن المصرى بطل روايتنا وجودة حياته هدفنا الأسمى السبت، 16 سبتمبر 2023 02:42 م الرئيس السيسي: زيادة الحد الأدنى للدرجة السادسة لـ4 آلاف جنيه بدلا من 3500 السبت، 16 سبتمبر 2023 02:42 م الرئيس السيسي يقرر زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه السبت، 16 سبتمبر 2023 02:42 م الرئيس السيسي: أمتنا العظيمة قادرة على صياغة الحاضر وصناعة المستقبل السبت، 16 سبتمبر 2023 02:40 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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